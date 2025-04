Auto in Chemnitz geklaut: Fahrzeug brennt in Döbeln ab

Döbeln/Chemnitz - Ein zuvor in Chemnitz geklautes Auto ging am Dienstag in Döbeln in Flammen auf.

Die Kriminalpolizei Chemnitz ermittelt nun auch zu dem Auto-Diebstahl. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Ein Zeuge meldete der Polizei am frühen Morgen einen Autobrand in der Industriestraße. Ein Audi stand dort auf einem Parkplatz in Flammen.

Zwei weitere Autos (VW und Mercedes) wurden durch die Flammen ebenfalls beschädigt. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Am Mercedes entstand ein brandbedingter Sachschaden von etwa 500 Euro.

Der Audi brannte komplett aus, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Es wurde niemand verletzt.

Nachdem sich am Dienstag ein Ermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei den Brandort angeschaut hatte, laufen nun die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung.