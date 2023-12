Autoeinbrüche auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Handy und Geldbörse geklaut

Chemnitz - Mehrere Fahrzeugeinbrüche auf dem Sonnenberg in Chemnitz !

Auf dem Sonnenberg in Chemnitz sind Unbekannte in mehrere Fahrzeuge eingebrochen. (Archivbild) © Mike Müller

Am gestrigen Donnerstag wurden der Polizei Einbrüche in Fahrzeuge gemeldet.

Unbekannte schlugen in der Nacht zu Donnerstag eine Seitenscheibe eines Fords ein, der in der Gießerstraße geparkt war.

Hier verschwanden die Täter mit einem Handy im Wert von circa 150 Euro.

Aus einem Auto in der Körnerstraße klauten Unbekannte ein Portmonee mit Ausweisen und Geldkarte. Auch hier hatten sie eine Seitenscheibe eingeschlagen.

Am Donnerstagabend gelangten Täter auf die gleiche Weise in einen VW in der Ludwig-Kirsch-Straße. Ein Zeuge hörte Geräusche und sah den mutmaßlichen Täter. Er soll eine weiße Jacke und dunkle Hosen getragen haben. Ob er aus dem Auto etwas erbeutet hat, ist noch unklar.

Die Polizei weist erneut daraufhin, keine Wertsachen in den Fahrzeugen zurückzulassen.