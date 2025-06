Aggressiver Ladendieb beißt Mitarbeiter beim Fluchtversuch

Der mutmaßliche Dieb konnte dank eines aufmerksamen Mitarbeiters geschnappt werden. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Hans-Ziegler-Straße in Chemnitz dabei beobachtet, wie er sich seinen Rucksack und weitere Taschen unter anderem mit Lebensmitteln und Spielwaren vollstopfte.

Die Ware hatte einen Gesamtwert von gut 170 Euro.

Als er damit den Kassenbereich passierte, ohne zu bezahlen, sprach ihn ein 23-jähriger Angestellter an. Der mutmaßliche Dieb ließ eine Tasche fallen und flüchtete samt gefülltem Rucksack.

Der Angestellte konnte den Flüchtigen einholen, und es kam zu einem Gerangel zwischen beiden. Dabei schlug der Tatverdächtige um sich und biss den Mitarbeiter in den Arm.