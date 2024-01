Automat in Chemnitz aufgehebelt: Polizei schnappt mutmaßliche Kippen-Diebe

Chemnitz - Mutmaßliche Zigarettendiebe in Chemnitz auf frischer Tat gestellt!

In der Straße der Nationen haben am Dienstag zwei Männer (21, 22) einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. © Harry Härtel

Wie die Polizei mitteilte, konnten Beamte am frühen Dienstagmorgen zwei Männer auf frischer Tat beim Einbruch in einen Zigarettenautomaten stellen.

Ein Autofahrer hatte die Tatverdächtigen an dem Automaten in der Straße der Nationen bemerkt. Er rief die Polizei, als er erkannte, dass einer der beiden Männer offenbar mit einem Gegenstand an dem Automaten hebelte.

"Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten auf die zwei beschriebenen Männer. Bei sich hatten die Deutschen (21, 22) einen Beutel, in welchem sich in Summe 38 Zigarettenschachteln (Gesamtwert: ca. 355 Euro) aus dem aufgebogenen Automaten befanden", teilte die Polizei weiter mit.

Zusammen mit dem Diebesgut wurde auch ein Brecheisen sichergestellt.