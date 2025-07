Beim Besprühen des Polizeigebäudes in Chemnitz: Sprayer erwischt

Chemnitz - In Chemnitz ist am Freitag ein Sprayer auf frischer Tat ertappt worden. Und das beim Beschmieren des Polizeigebäudes!

Beim Beschmieren der Fassade des Direktionsgebäudes der Polizei in der Hartmannstraße wurde am Freitag ein Sprayer (39) erwischt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Laut Polizei brachte der 39-Jährige gegen 14 Uhr ein Graffito an der Fassade des Direktionsgebäudes der Polizei in der Hartmannstraße an.

Er sprühte einen etwa 4,0 Meter mal 0,5 Meter großen, silberfarbenen Schriftzug. Dadurch entstand Sachschaden von circa 1000 Euro.

"Bei dem 39-Jährigen fanden die Beamten zudem eine Geldbörse mit Ausweispapieren, welche im Juni aus einem Pkw Skoda im Chemnitzer Ortsteil Markersdorf entwendet wurde", heißt es weiter.