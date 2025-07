22.07.2025 13:54 2.244 Raub im Bus beobachtet: Chemnitzer Polizei sucht nach Opfern und Tätern

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Zwei Jugendliche wurden am Montagabend in einem Bus in Chemnitz beraubt. Die Polizei sucht nun die beiden Geschädigten sowie die beiden Täter. Alles in Kürze Zwei Jugendliche beraubt in Chemnitzer Bus

Zeugen gesucht unter Telefonnummer 0371 387-3448 Mehr anzeigen Der Vorfall ereignete sich im Bus der Linie 21 in Richtung Stadtzentrum. (Archivbild) © Kristin Schmidt Am Abend meldete sich ein 37-jähriger Mann bei der Polizei und meldete die Straftat. Er war im Bus der Linie 21 in Richtung Stadtzentrum unterwegs. An der Haltestelle "Chemnitz Center Nord" stiegen zwei augenscheinlich ausländische Jugendliche ein und setzten sich zu zwei weiteren Teenagern, die sich bereits im Bus befanden. Für den 37-Jährigen hatte es den Anschein, dass die Hinzugestiegenen die anderen beiden bedroht und beraubt hatten. Chemnitz Crime Schon wieder! Mann schießt in Chemnitz auf Fußgänger: Täter in Psychiatrie Chemnitz Crime Chemnitz: Reizgas in Bus versprüht, Kontrolleure geschlagen und getreten Zudem nach einer der Täter etwas aus der Umhängetasche des Geschädigten. Sein Komplize schien laut Zeugenaussage augenscheinlich eine Pistole im Hosenbund getragen haben. Als die beiden Täter an der Haltestelle "Innere Klosterstraße" ausstiegen, sprach der 37-Jährige die Geschädigten an, die ihm bestätigten, beraubt worden zu sein. Die Geschädigten meldeten sich noch nicht bei der Polizei Die Polizei sucht dringend nach den beiden Geschädigten. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Danach trennten sich jedoch die Wege des Trios und der 37-Jährige erstattete Anzeige. Zudem übermittelte er den Beamten Fotos von den Tatverdächtigen, die er selbst gemacht hatte. Das konkrete Diebesgut ist bisher noch nicht bekannt. Die Geschädigten selbst hatten sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet. Chemnitz Crime Beim Besprühen des Polizeigebäudes in Chemnitz: Sprayer erwischt Chemnitz Crime Weiteres Verfahren nach Überfall auf "Schalom" in Chemnitz Die beraubten Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: etwa zehn bis 13 Jahre alt

kräftige Statur

sprachen augenscheinlich mit ukrainischem Dialekt Der erste Tatverdächtige ist etwa 18 Jahre alt

trug einen schwarzen Vollbart, ein schwarzes Basecap, eine schwarze Daunenjacke und eine schwarze lange Hose Der zweite Tatverdächtige ist etwa 13 Jahre alt

etwa 1,60 Meter groß und damit kleiner als sein Mittäter

sprach teilweise in einer unbekannten ausländischen Sprache Für die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes sucht die Kriminalpolizei weitere Zeugen, insbesondere Businsassen, die ebenfalls etwas mitbekommen haben, als auch dringend die beiden Geschädigten. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.

Titelfoto: Kristin Schmidt