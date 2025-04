Auf der Flucht von der Polizei erschossen: Messer-Mann stirbt nach Not-OP

Berlin - Tödlicher Streit: Ein Mann ist am Samstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg erstochen worden - Polizisten haben den mutmaßlichen Angreifer auf der Flucht erschossen.

Der tödlich verwundete 29-Jährige ist auf dem Bahnsteig am Sophie-Charlotte-Platz zusammengebrochen. © Morris Pudwell

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte, wurde der 43-Jährige am Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr für tot erklärt. Zuvor konnte er noch von den Rettungskräften reanimiert werden und wurde anschließend im Virchow-Klinikum notoperiert.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen der 43 Jahre alte Mann und ein 29-Jähriger am Samstag gegen 16.15 Uhr am U-Bahnhof Kaiserdamm in einen Zug der U12 in Richtung Warschauer Straße eingestiegen sein.

In der Folge soll aus bislang ungeklärten Gründen innerhalb von Sekunden ein Streit zwischen den beiden Männern entbrannt sein, in dessen Verlauf der ältere dreimal mit einem Küchenmesser auf den jüngeren eingestochen habe.

Wie die Obduktion ergab, traf einer der Stiche das 29 Jahre alte Opfer im Bereich des Brustbeins, wodurch eine Herzkammer verletzt wurde. Der tödlich verwundete Mann konnte den Zug am Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz zwar noch aus eigener Kraft verlassen, brach dann jedoch auf dem Bahnsteig zusammen.

Andere Fahrgäste sollen dem Opfer sofort zu Hilfe gekommen sein und auch hinzugerufene Rettungskräfte versuchten, den Mann noch zu reanimieren. Er erlag jedoch vor Ort seinen schweren Verletzungen.