09.05.2025 14:27 Brand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus: Polizei nimmt Mieter fest

Am Donnerstag nahmen Polizisten in Chemnitz einen Mann fest, der in seiner Wohnung in der Lutherstraße ein Feuer gelegt hatte.

Von Yesmina-Giselle Berndt

Chemnitz - In der Lutherstraße in Chemnitz soll ein Mieter (40) seine Wohnung in Brand gesetzt haben. Er wurde festgenommen. Am Donnerstag nahmen Polizisten einen Mann (40) fest, der in seiner Wohnung in der Lutherstraße ein Feuer gelegt hatte. (Symbolfoto) © Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Uwe Meinhold Am Donnerstagnachmittag bemerkte ein Anwohner Rauch aus einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses und alarmierte den Notruf. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. "Nur durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden", so die Polizei. Weiter: "Ersten Ermittlungen zufolge sei den Feuerwehrkräften bei der Brandbekämpfung eine männliche Person im Treppenhaus entgegengekommen, welche sich aus dem Haus in unbekannte Richtung entfernt hätte." Chemnitz Crime "Du dummer Wichs**!" Aggro-Mann beleidigt Bahn-Mitarbeiter in Chemnitz und überschüttet ihn mit Bier Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um den 40-jährigen Mieter der betroffenen Wohnung handelte. Der bereits polizeibekannte Deutsche wurde noch am Abend vorläufig festgenommen und soll im Laufe des Freitags dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich vier Personen im Gebäude - alle blieben unverletzt. Es entstand kein brandbedingter Sachschaden.

Titelfoto: Bildmontage: Daniel Karmann/dpa, Uwe Meinhold