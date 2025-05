Mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz: Geldbörse geklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind auf dem Kaßberg und im Zentrum unbekannte Täter in mehrere Autos eingebrochen.

Durch Einschlagen der Seitenscheiben gelangten die unbekannten Täter an das Diebesgut. (Symbolbild) © 123R /animaflorapicsstock

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 5.15 Uhr.

In der Nacht zum Donnerstag wurde in drei Fahrzeuge - einen Mercedes-Transporter und zwei Opel - in der Kaßbergstraße und in der Straße Hedwighof in einen Mercedes eingebrochen.

Die unbekannten Täter schlugen die Seitenscheiben ein und klauten aus einem der Fahrzeuge eine Geldbörse.

Die Polizei ermittelt zu den Einbrüchen und weist nochmals eindringlich darauf hin, dass grundsätzlich keine Dinge im Auto bleiben sollten, die einen Einbruch als lohnenswert erscheinen lassen.