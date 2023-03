Brennpunkt Chemnitzer City: Rathaus macht Geld für Sicherheit locker

Chemnitz - Zu den kleinteiligen Sonderausgaben, die der Chemnitzer Stadtrat mit dem Haushalt beschlossen hat, gehören auch 10.000 Euro für "Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in der Innenstadt ".

So könne ein Austausch auf Augenhöhe stattfinden und es werde zumindest versucht, die zu erreichen, bei denen auch klassische Sozialarbeiter mit ihrem Latein am Ende sind.

Der niedrigschwellige Ansatz meint Specht zufolge, dass sich Menschen mit ähnlicher Lebenserfahrung an schwere Fälle auf den Straßen und Plätzen wenden.

Norbert Helbig (64), Restaurantfachmann:

"Eigentlich fühle ich mich sicher, mir ist noch nichts passiert. Es ist nicht verkehrt, dass die Stadt die Sicherheit erhöhen will, man hört ja doch viel in den Medien. Da finde ich es gar nicht so verkehrt, wenn da mal eine Überwachung gemacht wird."