Brutale Attacke am Chemnitzer Nischel: Frau mit Glasflasche niedergeschlagen

Chemnitz - Was für ein brutaler Irrsinn! Ein bislang unbekannter Mann nahm am Mittwochnachmittag in der Chemnitzer Innenstadt einer Frau (44) vier Getränkeflaschen weg. Die 44-Jährige wollte die Getränke zurück und wurde daraufhin mit einer Glasflasche niedergeschlagen.

Auf einer Wiese am Chemnitzer Nischel wurde eine Frau (44) brutal niedergeschlagen. Nun sucht die Polizei Zeugen. (Symbolbild) © Maik Börner

Die 44-Jährige machte sich einen entspannten Nachmittag auf einer Wiese am Karl-Marx-Kopf in der Brückenstraße - zusammen mit weiteren Personen.

Doch plötzlich, gegen 16.20 Uhr, tauchte ein Männer-Trio auf und sorgte für mächtig Ärger: Einer aus der Gruppe nahm ungefragt vier Flaschen aus dem Getränkekasten der 44-Jährigen.

Das ließ sich die Frau nicht gefallen und forderte den Mann auf, die Flaschen zurückzugeben. Daraufhin rastete der Flaschen-Dieb völlig aus und schlug die 44-Jährige mit einer Glasflasche - sie ging zu Boden.

"Der Täter rannte anschließend in einen Durchgang in Richtung Käthe-Kollwitz-Straße", so eine Polizeisprecherin. Ein Passant alarmierte gleichzeitig Polizei und Rettungswagen. "Rettungskräfte brachten die Verletzte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus", so die Polizei.

Die Beamten begaben sich auf die Suche nach dem brutalen Flaschen-Schläger, doch sie konnten ihn nicht mehr auffinden.