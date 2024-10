Brutale Attacke auf dem Chemnitzer Sonnenberg: Mann schlägt Frau ins Krankenhaus!

Eine 31-jährige Frau wurde auf dem Sonnenberg in Chemnitz brutal attackiert. (Symbolbild) © Sven Gleisberg

Gegen 20.40 Uhr war die 31-Jährige mit einer weiteren Frau (22) auf der Hainstraße unterwegs. Die beiden Frauen aus Tschechien trafen dabei auf einen Bekannten (42), der ihnen entgegenkam.



Dann geschah es: Plötzlich schlug der 42-Jährige der 31-Jährigen mit einem metallischen Gegenstand gegen den Kopf. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

"Anschließend flüchtete der Angreifer mit einem Fahrrad in Richtung Frankenberger Straße", so eine Polizeisprecherin.

Die jüngere der beiden Frauen eilte in ein angrenzendes Lokal und alarmierte den Rettungsdienst. Schnell rückten die Einsatzkräfte an und kümmerten sich um die schwer verletzte 31-Jährige. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Täter war währenddessen schon über alle Berge. "Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der 42-Jährige durch die Einsatzkräfte nicht mehr aufgegriffen werden", heißt es von der Polizei.