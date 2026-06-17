17.06.2026 13:50 Brutaler Raub in Chemnitz? Rentnerin (85) liegt bewusstlos auf Fußweg, Handtasche verschwunden

Eine Rentnerin lag in Chemnitz bewusstlos auf dem Fußweg, ihre Handtasche war verschwunden. War es ein brutaler Raubüberfall?

Von Julian Winkler

Chemnitz - War es ein brutaler Raubüberfall? Eine Rentnerin (85) war am Freitagmorgen in Chemnitz unterwegs. Ab dem Moment, als ihr ein Mann entgegenkam, verschwindet ihre Erinnerung. Anschließend lag sie bewusstlos auf einem Fußweg. Als wie wieder zu sich kam, war ihre Handtasche verschwunden.

Die Chemnitzer Polizei ermittelt aktuell wegen des Verdachts des Raubes. Eine Rentnerin (85) lag bewusstlos auf dem Gehweg, ihre Handtasche war verschwunden. (Symbolfoto) © 123RF/angelarohde Der Vorfall geschah laut Polizei gegen 9.25 Uhr in der Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf. "Das Nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie am Boden liegend unter anderem mit einer Kopfverletzung das Bewusstsein wiedererlangte", so eine Polizeisprecherin.



Schnell bemerkte sie, dass ihre Handtasche verschwunden war. Darin befand sich ein Handy und eine dreistellige Summe Bargeld.



Ein Anwohner fand die verletzte Rentnerin. Er alarmierte den Rettungsdienst. "Die 85-jährige Frau wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen", teilt die Polizei mit.

Polizei rätselt: Wurde die Frau Opfer eines brutalen Raubüberfalls?