Brutaler Raub in Chemnitz? Rentnerin (85) liegt bewusstlos auf Fußweg, Handtasche verschwunden
Chemnitz - War es ein brutaler Raubüberfall? Eine Rentnerin (85) war am Freitagmorgen in Chemnitz unterwegs. Ab dem Moment, als ihr ein Mann entgegenkam, verschwindet ihre Erinnerung. Anschließend lag sie bewusstlos auf einem Fußweg. Als wie wieder zu sich kam, war ihre Handtasche verschwunden.
Der Vorfall geschah laut Polizei gegen 9.25 Uhr in der Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf.
"Das Nächste, woran sie sich erinnern kann, ist, dass sie am Boden liegend unter anderem mit einer Kopfverletzung das Bewusstsein wiedererlangte", so eine Polizeisprecherin.
Schnell bemerkte sie, dass ihre Handtasche verschwunden war. Darin befand sich ein Handy und eine dreistellige Summe Bargeld.
Ein Anwohner fand die verletzte Rentnerin. Er alarmierte den Rettungsdienst. "Die 85-jährige Frau wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen", teilt die Polizei mit.
Polizei rätselt: Wurde die Frau Opfer eines brutalen Raubüberfalls?
Noch immer rätseln die Ermittler: Was ist am Dienstagmorgen geschehen? Ist die Frau einfach nur gestürzt - oder hat der unbekannte Mann die Frau wirklich niedergeschlagen und ausgeraubt?
Die Polizei kann Letzteres zumindest nicht ausschließen. Aus diesem Grund ermittelt die Kripo wegen des Verdachts des Raubes.
So wird die Rentnerin beschrieben:
- 1,65 Meter groß
- dunkelrote Haare
- war am Dienstagmorgen dunkel gekleidet
Eine Beschreibung des Mannes, der der Frau entgegenkam, gibt es nicht.
Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat einen möglichen Sturz der Frau beobachtet? Wem ist womöglich aufgefallen, dass ein oder mehrere Unbekannte die Rentnerin zu Boden gestoßen haben?
Hinweise nimmt die Chemnitzer Kripo unter der Nummer 0371/3873448 entgegen.
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