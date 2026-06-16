Kurioser Feuerwehreinsatz: Jugendlicher in Paketbox eingeschlossen

Chemnitz - Kurioser Feuerwehreinsatz am Montagabend! Den Notruf konnten die Feuerwehrkameraden wohl selbst zunächst nicht glauben, bis sie vor der DHL-Paketbox in der Schadestraße in Chemnitz standen. Dort musste tatsächlich ein Jugendlicher (16) befreit werden.

Die Feuerwehr befreite den jungen Mann aus der XXL-Paketbox. © Jan Härtel

Die Einsatzkräfte rückten gegen 19.30 Uhr an. Vor Ort bestätigte sich die unfassbare Meldung: Ein 16-jähriger Teenager war in einer XXL-Paketbox eingeschlossen.

Zuvor kamen seine Kumpels auf die Idee, ihn dort einzusperren. Gedacht, getan. Nur die Befreiung ging schief.

Die Polizei spricht gegenüber TAG24 von einer "Mutprobe". Glücklicherweise konnte die Box durch die Feuerwehr geöffnet werden. Der junge Mann überstand die Prozedur unverletzt.