Jugendlicher in Chemnitz mit abgebrochener Flasche verletzt und ausgeraubt

Chemnitz - Am Donnerstagnachmittag wurde ein 13-jähriger Junge in Chemnitz von einem Räuber-Trio überfallen und ausgeraubt. Er musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Tatverdächtigen konnten bisher nicht geschnappt werden.

Die Polizei sucht weiterhin nach den drei Tätern. © Kristin Schmidt

Der verletzte Jugendliche wurde von Polizisten gegen 16 Uhr in der Dresdner Straße entdeckt. Er berichtete, kurz zuvor in der Hilbersdorfer Straße von drei Tätern ausgeraubt worden zu sein.

Die Beamten riefen einen Rettungswagen. Der Geschädigte wurde zunächst vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

Derzeitigen Erkenntnissen der Polizei zufolge hielt das Trio den Jungen fest, verletzte ihn unter anderem mit einer abgebrochenen Flasche und einer Stange.

Die Täter raubten ihm daraufhin unter anderem Bargeld im zweistelligen Euro-Bereich, sein Handy sowie seine Jacke und Schuhe.

Anschließend ließen sie von dem Jugendlichen ab und er konnte in Richtung Dresdner Straße davonlaufen.