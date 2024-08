11.08.2024 12:27 2.589 Chemnitz: 24-Jähriger von Schläger-Gruppe ins Krankenhaus geprügelt!

Prügel-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt: Ein Mann (24) wurde am Samstagabend von einer Gruppe attackiert. Er kam in ein Krankenhaus.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Heftige Prügel-Attacke in der Chemnitzer Innenstadt! Drei Männer wurden am gestrigen Samstagabend von einer Gruppe attackiert. Ein 24-Jähriger musste verletzt ins Krankenhaus. Nun sucht die Polizei nach den bislang unbekannten Tätern. Brutale Attacke in Chemnitz: In der Reitbahnstraße wurde ein Mann (24) von einer Gruppe ins Krankenhaus geprügelt. © Kristin Schmidt Gegen 19.50 Uhr war der 24-jährige Iraker in der Reitbahnstraße unterwegs. Plötzlich kamen ihm aus Richtung Annenstraße fünf Männer entgegen, die ihn anschließend verfolgten.



Dann ging alles ganz schnell: Als die Gruppe den 24-Jährigen eingeholt hatte, schlugen und traten die Männer auf ihn ein! "Danach flüchteten die Täter zunächst in stadtauswärtige Richtung", so ein Polizeisprecher. Danach soll die Gruppe mit einem grünen Toyota davongefahren sein. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten von zwei Männern (23, 25) angesprochen. Die Syrer berichteten, dass sie ebenfalls von der Gruppe attackiert wurden. Beide hätten dadurch Verletzungen erlitten. "Sie kamen zur weiteren Untersuchung ebenfalls in Krankenhäuser", heißt es von der Polizei. Chemnitz Crime Nach rassistischem Angriff in Chemnitz: Opfer kritisiert Polizeiarbeit So wurden die bislang unbekannten Täter beschrieben: einer der drei Männer hatte eine kräftige Statur und trug ein schwarzes T-Shirt

die beiden anderen waren dünn

alle drei Angreifer hatten einen dunkleren Teint und waren zwischen 18 und 30 Jahre alt Der 24-Jährige wurde von mehreren Männern geschlagen. Die Polizei sucht nun nach der Schläger-Gruppe. (Symbolbild) © 123rf/anawat Polizei sucht Zeugen: Wer kann Angaben zur Prügel-Gruppe machen? Nun ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Zudem wollen die Beamten noch herausfinden, wie es zu den Attacken gekommen war. Außerdem werden Zeugen gesucht: Wer hat am Samstagabend im Bereich der Reitbahnstraße/Annenstraße die Attacken beobachtet? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Tätern machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Nummer 0371/387100 entgegen.

Titelfoto: Kristin Schmidt