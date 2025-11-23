Chemnitz: 26-Jähriger soll mehrere Frauen geschlagen haben

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag konnten Polizisten einen Tatverdächtigen (26) nach mehreren Körperverletzungsdelikten im Chemnitzer Zentrum fassen.

Den Tatverdächtigen (26) konnte die Polizei am Stefan-Heym-Platz ausfindig machen. (Archivbild) © Sven Gleisberg

Der Tatverdächtige soll zuvor in eine Straßenbahn eingestiegen und während der Fahrt, zwischen den Haltestellen "Annenstraße" und "Bernsbachplatz", plötzlich zwei Frauen (36, 37) geschlagen haben.

Der Mann verließ dann an der Haltestelle "Bernsbachplatz" die Bahn und soll dort zwei weitere Frauen (23, 24) geschlagen haben.

Die vier Frauen wurden durch die Angriffe leicht verletzt.

"Der Täter flüchtete in eine Straßenbahn der Linie 2 und fuhr in Richtung Stadtzentrum davon. Anhand der Täterbeschreibungen machten alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen (26) kurz darauf am Stefan-Heym-Platz ausfindig und stellten ihn", teilte die Polizei weiter mit.

