Chemnitz: 26-Jähriger soll mehrere Frauen geschlagen haben

In der Nacht zu Sonntag konnten Polizisten einen Tatverdächtigen (26) nach mehreren Körperverletzungsdelikten im Chemnitzer Zentrum fassen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In der Nacht zu Sonntag konnten Polizisten einen Tatverdächtigen (26) nach mehreren Körperverletzungsdelikten im Chemnitzer Zentrum fassen.

Den Tatverdächtigen (26) konnte die Polizei am Stefan-Heym-Platz ausfindig machen. (Archivbild)
Den Tatverdächtigen (26) konnte die Polizei am Stefan-Heym-Platz ausfindig machen. (Archivbild)  © Sven Gleisberg

Der Tatverdächtige soll zuvor in eine Straßenbahn eingestiegen und während der Fahrt, zwischen den Haltestellen "Annenstraße" und "Bernsbachplatz", plötzlich zwei Frauen (36, 37) geschlagen haben.

Der Mann verließ dann an der Haltestelle "Bernsbachplatz" die Bahn und soll dort zwei weitere Frauen (23, 24) geschlagen haben.

Die vier Frauen wurden durch die Angriffe leicht verletzt.

Chemnitz: Raub-Serie in Chemnitz: Polizei jagt brutales Duo
Chemnitz Crime Raub-Serie in Chemnitz: Polizei jagt brutales Duo

"Der Täter flüchtete in eine Straßenbahn der Linie 2 und fuhr in Richtung Stadtzentrum davon. Anhand der Täterbeschreibungen machten alarmierte Einsatzkräfte den Tatverdächtigen (26) kurz darauf am Stefan-Heym-Platz ausfindig und stellten ihn", teilte die Polizei weiter mit.

Der Deutsche, der sich der Polizei gegenüber aggressiv verhielt, war offenbar betrunken. Er wurde bis Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

Titelfoto: Sven Gleisberg

Mehr zum Thema Chemnitz Crime: