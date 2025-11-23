Schon wieder! Jugendlicher in Chemnitz-Hilbersdorf beklaut

Chemnitz - In Chemnitz -Hilbersdorf ist erneut ein Jugendlicher beraubt worden.

Die Polizei ermittelt zu einem erneuten Raubdelikt in Hilbersdorf. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Das Ganze geschah laut Polizei am Samstag in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.30 Uhr am Thomas-Mann-Platz, im Bereich zwischen McDonald's und der Sachsen-Allee.

Ein 15-Jähriger hielt sich an einer Bank im hinteren Bereich des Centers auf. Dort wurde er von einem ihm bekannten Jugendlichen und seinem Begleiter angesprochen.

Das Duo soll den 15-Jährigen dann aufgefordert haben, sie über einen Seitenausgang zu begleiten.

"An dem oben genannten Bereich angekommen, packte einer der beiden des Duos den Jugendlichen, durchsuchten ihn und forderten ihn auf, seine Wertgegenstände auszuhändigen. Letztlich übergab der Geschädigte dem jugendlichen Duo Kopfhörer im Wert von etwa 30 Euro und verschwand damit", teilte die Polizei am Sonntag mit.