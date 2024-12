Aggro-Teenie prügelt Passanten ins Krankenhaus!

Das Ganze geschah in der Nacht auf den heutigen Dienstag in der Straße der Nationen zwischen dem "Hotel an der Oper" und dem "Chemnitzer Hof".

Der Aggro-Schläger prügelte weiter auf sein Opfer ein - bis ein Passant auf die Situation aufmerksam wurde. (Symbolbild) © 123RF/danielt1994

Heldenhaft! Ein Afghane wurde durch die Hilferufe des 35-Jährigen auf die Prügel-Attacke aufmerksam und eilte herbei. Er zerrte den Aggro-Schläger von dem Mann weg. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Daraufhin flüchtete der Angreifer in Richtung Innenstadt. Doch die Flucht nützte nichts - die Polizei schnappte den 17-Jährigen wenig später. Gegen ihn laufen nun die Ermittlungen.

Laut Polizei erlitt der 35-Jährige durch die Attacke mehrere Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus.



Erst am Sonntag sorgte ein ebenfalls völlig aggressiver Mann am Chemnitzer Brühl (nur wenige Hundert Meter vom Theaterplatz entfernt) für Ärger. Er bedrohte Passanten und Polizisten mit einem Messer und kam für mehrere Stunden in eine Polizeizelle.