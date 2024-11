Chemnitz: Auto geklaut, Unfall verursacht und geflüchtet

Chemnitz - In Chemnitz baute ein Pärchen am Donnerstag einen Unfall mit einem gestohlenen Auto und flüchtete danach.

Der Fahrer des Peugeot entzog sich einer Polizeikontrolle und krachte dann in der Tschaikowskistraße gegen einen abgestellten Ford. © Haertelpress

Am Abend lud eine Seniorin in der Arthur-Strobel-Straße Einkäufe aus ihrem Peugeot.

Ein zunächst unbekanntes Paar bot ihr dabei Hilfe beim Tragen an. Das nahm die Dame dankend an und lief mit dem scheinbar hilfsbereiten, etwa 30-jährigen Mann zu ihrer Wohnung in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe.

"Noch während sie die Einkäufe in der Wohnung verstaute, fiel der Frau auf, dass sich die Fahrzeugschlüssel noch im offen stehenden Peugeot befanden. Sie schaute daraufhin aus dem Fenster und musste feststellen, dass ihr Fahrzeug (Wert: ca. 15.000 Euro) und auch das Pärchen verschwunden waren", teilte die Polizei weiter mit.

Die Seniorin rief sofort die Polizei.