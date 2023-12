Chemnitz: Einbrecher in mehreren Kellern unterwegs

Chemnitz - Diebe in Kellerräumen in Chemnitz unterwegs!

Unbekannte Einbrecher waren in Kellerräumen mehrerer Mehrfamilienhäuser in Chemnitz unterwegs. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Betroffen waren mehrere Mehrfamilienhäuser in den Stadtteilen Helbersdorf und Sonnenberg. Tatzeitraum liegt zwischen Freitag- und Sonntagnachmittag.

Laut Polizei verschafften sich Einbrecher Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Am Stadtpark und drangen dort gewaltsam in eine Kellerparzelle ein.

Die Täter ließen daraus Elektrowerkzeuge, unter anderem einen Bohrhammer, eine Akkukreissäge und eine Stichsäge im Wert von circa 800 Euro mitgehen.

"In der Paul-Bertz-Straße drangen Einbrecher in einem Wohnblock gleich in mehrere Kellerabteile ein. In diesem Fall öffneten Unbekannte zwischen Samstagmittag und Sonntag früh gewaltsam acht Parzellen, gelangten zudem noch über eine aufgebrochene Tür in den Nebeneingang und brachen dort in zwei weitere Kellerboxen ein. Bei einigen weiteren blieb es beim Versuch, diese zu öffnen", teilte die Polizei weiter mit.

Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, ob etwas gestohlen wurde, wird noch geprüft.