Chemnitz: Einbrecher machen Beute in Wohnungen

Chemnitz - In Chemnitz sind unbekannte Täter in Wohnungen eingebrochen und haben Beute gemacht.

In Chemnitz sind unbekannte Täter in Wohnungen eingebrochen. (Symbolbild) © gorgev/123RF

Der Tatzeitraum liegt laut Polizei zwischen Montagnachmittag und Donnerstagmittag. Betroffen sind Wohnungen in den Chemnitzer Stadtteilen Gablenz und Altendorf.

Über eine Balkontür gelangten Unbekannte in der Straße Sachsenring in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

"Im Folgenden gelangten sie in die Räumlichkeiten, durchsuchten diese und verschwanden mit einem vierstelligen Bargeldbetrag. Konkrete Angaben zum einbruchsbedingten Sachschaden stehen noch aus", teilte die Polizei am Freitag mit.

In den vergangenen Tagen brachen Unbekannte in eine weitere Bleibe ein, diesmal in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Steinwiese.