Heftige Schlägerei auf Chemnitzer Sonnenberg: Zwei Männer verletzt

Chemnitz - Heftige Schlägerei in der Nacht auf Dienstag auf dem Chemnitzer Sonnenberg ! Mehrere Männer sollen auf einen 20-Jährigen eingeschlagen haben. Der junge Mann verletzte daraufhin einen der Angreifer (27) mit einem Messer.

Auf dem Chemnitzer Sonnenberg kam es in der Nacht auf Dienstag zu einer Schlägerei. Zwei Männer wurden dabei verletzt. © Ralph Kunz

Wie die Polizei mitteilt, flogen gegen 2 Uhr in der Gießerstraße die Fetzen! Eine Anwohnerin beobachtete einen heftigen Streit zwischen mehreren Personen in der Nähe einer Lokalität. Die Auseinandersetzung entwickelte sich zu einer Schlägerei.

Dabei sollen mehrere Männer aus einer Gruppe einen 20-jährigen Türken attackiert haben. Laut Angaben der Zeugen schlugen und traten sie auf ihn ein. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt.

Anschließend soll der 20-Jährige einen der Angreifer, einen 27-jährigen Syrer, mit einem Messer verletzt haben. Nach der Attacke flüchteten die Beteiligten in Richtung Markusstraße.

Die Anwohnerin alarmierte die Polizei. Schnell rückten die Beamten an und konnten den 20-Jährigen, einen Jugendlichen (17) und einen weiteren jungen Mann (21) in einem Hinterhof in der Markusstraße ausfindig machen.