Chemnitz: Elfjähriger geschlagen und beklaut

Chemnitz - In Chemnitz ist ein Kind (11) geschlagen und beraubt worden.

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Chemnitz wegen Raubes und sucht Zeugen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits am vergangenen Sonntag in der Nähe der Gablenzer Straße zu dem Raub.

Der Elfjährige saß zusammen mit einem Zwölfjährigen auf einer Treppe nahe des Gablenzbaches.

Dann setzte sich ein Jugendlicher neben die beiden und fragte sie nach Geld.

"Als der Elfjährige dies verneinte, schlug ihn der Unbekannte, durchsuchte ihn nach Brauchbarem und nahm u. a. dessen Handy sowie Geldbörse an sich", teilte die Polizei weiter mit.

Der Junge wurde dabei leicht verletzt. Das Handy bekam das Kind zurück, der Täter verschwand mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag, den er aus dem Portmonee genommen hatte.