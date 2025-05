Versuchter Raub auf Supermarkt-Parkplatz in Chemnitz: Zwei Teenies verletzt

Chemnitz - In Chemnitz sind am Mittwoch zwei Teenager (15) bei einem versuchten Raub leicht verletzt worden.

Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall wegen des Verdachts des versuchten Raubes. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Kurz nach 14 Uhr kam es laut Polizei zu dem Vorfall auf einem Discounter-Parkplatz in der Limbacher Straße.

"Nach dem derzeitigen Kenntnisstand hatten sich die beiden 15-Jährigen auf dem Parkplatz, nahe der Fritz-Matschke-Straße, aufgehalten und waren von zwei Jugendlichen angesprochen worden. In der Folge hatten sie Bargeld gefordert und ihnen gedroht", so die Polizei am Donnerstag.

Daraufhin flüchteten die Angesprochenen, die Täter rannten hinterher und holten beide ein. Die beiden 15-Jährigen sollen dann mit Reizgas besprüht und geschlagen worden sein.

Die Angreifer flüchteten anschließend ohne Beute. Die beiden leicht verletzten Deutschen wählten den Notruf.