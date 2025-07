Chemnitz: Gestürzt, beklaut und dann Anzeige kassiert

Alles in Kürze

In der Brückenstraße fand die Polizei den verletzten Mann. (Archivbild) © Haertelpress

Kurz nach Mitternacht meldete sich der Mann bei der Polizei und gab an, mit dem Fahrrad am Karl-Marx-Monument in der Brückenstraße gestürzt und dann beklaut worden zu sein.

Kurze Zeit später stellten Polizisten den Mann vor Ort mit Sturzverletzungen fest und forderten Rettungskräfte an.

"Den Beamten beschrieb der Verletzte Folgendes: Nachdem er mit seinem Fahrrad Trek FUEL EX E gestürzt war, seien ihm zwei unbekannte Männer zu Hilfe gekommen. Als er dann mit dem Zweirad Richtung Theaterstraße lief, stellte er das Fehlen seines Handys fest", so die Polizei am Sonntag.

Der 45-Jährige lehnte das Fahrrad an einen Busch, um zurück zum Unfallort zu laufen. Dort fand er aber sein Handy nicht wieder. Als er zu dem Busch zurückkam, fehlte nun auch das E-Mountainbike, es wurde in der Zwischenzeit geklaut. Knapp 7300 Euro beträgt der Wert des mutmaßlich gestohlenen Handys und des verschwundenen Fahrrades.