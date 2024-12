12.12.2024 14:44 1.204 Chemnitz: Jugendlicher auf Sonnenberg geschlagen und ausgeraubt

In der Fürstenstraße in Chemnitz ist am Mittwochabend ein 17-Jähriger geschlagen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz kam es am Mittwochabend zu einem Raubdelikt, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Die Polizei ermittelt nach einem Raubdelikt auf dem Sonnenberg. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Gegen 17.20 Uhr wartete ein 17-Jähriger an der Haltestelle Zietenstraße, als plötzlich ein rotes Auto anhielt. Der unbekannte Beifahrer stieg aus und forderte den jungen Mann auf, ihm all seine Wertsachen zu geben. "Der 17-Jährige ignorierte die Forderung zunächst, woraufhin der Unbekannte ihn schlug und dessen Bauchtasche raubte", teilte die Polizei mit. Chemnitz Crime Chemnitz: Brutaler Teenie-Schläger (16) nach Attacke auf Chefarzt angeklagt Er durchsuchte die Jacken- und Hosentaschen des Deutschen und nahm ein Handy und einige Hundert Euro Bargeld an sich. Danach fuhr das Duo mit der Beute weg. Polizei Chemnitz sucht Zeugen zum Raub Der Täter wurde folgendermaßen beschrieben: soll circa 20 bis 30 Jahre alt sein

etwa zwei Meter groß

schlanke Gestalt

heller Teint

dunkelblonde Haare

"Ziegenbart"

soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben

bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit Kapuze, einer dunklen Jeanshose und hellen Schuhen Der Fahrer soll auch circa 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein, hatte eine sportliche Gestalt, einen hellen Teint und dunkle Haare (Boxerhaarschnitt) sowie einen leichten Bartansatz. Er soll eine helle Daunenjacke angehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am gestrigen Mittwochabend im Bereich der Haltestelle Zietenstraße Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Wer kann Angaben zur Täterschaft machen? Wer kann Angaben zu dem unbekannten roten Fluchtfahrzeug machen? Die Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz nimmt unter der Telefonnummer 0371 387-3448 sachdienliche Hinweise entgegen.

