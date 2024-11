Chemnitz: Keller aufgebrochen und Fahrräder geklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind in den vergangenen Tagen Keller aufgebrochen und mehrere Fahrräder gestohlen worden.

Unbekannte Täter brachen Kellerabteile auf und ließen Fahrräder mitgehen. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Betroffen waren die Stadtteile Hilbersdorf und Kappel.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zum Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Emilienstraße. Sie brachen ein Kellerabteil auf und nahmen ein schwarz-graues E-Bike der Marke Cube im Wert von circa 3000 Euro mit.

In Kappel öffneten Unbekannte in der Chopinstraße ein Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus. Drei darin befindliche Fahrräder im Gesamtwert von circa 10.000 Euro wurden hier gestohlen.