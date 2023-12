Chemnitz: Mann nach Party krankenhausreif geprügelt

Chemnitz - In Chemnitz ist es am Sonntag nach einer Party zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein Mann verletzt wurde.

Der junge Mann (23) kam nach der Attacke ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Klaus Jedlicka

Wie die Polizei mitteilte, war ein 23-Jähriger mit seiner Freundin nach dem Partybesuch in der Gellertstraße unterwegs.

Dort traf das Pärchen auf einen Unbekannten, mit dem es zum Streit kam.

"Der Unbekannte, der ebenfalls in Begleitung einer Frau war, schlug und trat mehrfach auf den 23-Jährigen ein, sodass dieser in ein Krankenhaus gebracht werden musste", so eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz.