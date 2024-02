Chemnitz: Mann schreit auf offener Straße herum, dann kommt er in den Knast

Ein 31 Jahre alter Mann hat am Freitagabend in der Chemnitzer Paul-Bertz-Straße herumgeschrien. Die Polizei stellte fest, dass gegen ihn zwei Haftbefehle vorlagen. © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Vorfall bereits am späten Freitagabend in der Paul-Bertz-Straße. Der Mann schrie dort laut herum und warf offenbar mit Steinen.

Zeugen informierten daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten wenig später den beschriebenen 31-Jährigen feststellen. Bei der Überprüfung der Personalien, stellten die Polizisten fest, dass gegen den Deutschen zwei Haftbefehle vorlagen.

"Dies hatte zur Folge, dass er festgenommen und nach einer Vorführung am zuständigen Amtsgericht in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde", so eine Sprecherin der Polizeidirektion.

Einen Sachschaden hat der Mann, der auch noch unter Alkoholeinfluss stand, nach bisherigen Erkenntnissen nicht verursacht.