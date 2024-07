10.07.2024 16:56 Chemnitz: Mann zerstört Schaufenster am Roten Turm und schlägt Fußgänger

Ein Mann (28) zerstörte am Dienstagnachmittag eine Schaufensterscheibe am Roten Turm in Chemnitz. Zudem schlug er einen Fußgänger.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Ein Mann sieht rot am Roten Turm in Chemnitz! Dame ohne Unterleib: Ein Randalierer (28) schmiss dieses Schaufenster im "Roten Turm" mit einem Stein ein. © Ralph Kunz Am gestrigen Dienstagnachmittag warf ein Pakistani (28) eine Schaufensterscheibe am Einkaufszentrum ein. Ein Zeuge rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, schlug der Täter einem Passanten (34) ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Als die Beamten ihn stoppen wollten, widersetzte sich der Mann. Die Polizisten brachten den Randalierer erst zu Boden und nahmen ihn dann in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, Widerstands und Körperverletzung.

