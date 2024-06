Chemnitz: Mutmaßlich falscher Heizungsableser im Knast

In Chemnitz konnte die Polizei einen mutmaßlich falschen Heizungsableser (31) vorläufig festnehmen. (Symbolbild) © 123RF/peopleimages12

In den vergangenen Tagen waren in Chemnitz falsche Heizungsableser unterwegs, am Montag konnte die Polizei sogar zwei Männer stellen.

Am vergangenen Dienstagmittag ereignete sich ein weiterer Vorfall, bei dem sich ein zunächst unbekannter Mann als Elektrotechniker ausgab.

"Er hatte bei einer Seniorin (82) in der Albrechtstraße geklingelt und ihr vorgegaukelt, Arbeiten an ihrem Stromkasten durchführen zu müssen. Nachdem die Geschädigte den Mann in ihre Wohnung ließ, verlangte dieser ein Ausweisdokument der 82-Jährigen. In einem unbeobachteten Moment entwendete dieser die Geldbörse der Seniorin", teilte die Polizei am Mittwoch mit.



Am Abend kontrollierten die Beamten dann in der Zietenstraße einen Mann, der mit einem nicht verkehrssicheren Fahrrad unterwegs war.