Falsche Heizungsableser in Chemnitz geschnappt

Chemnitz - Erneut waren falsche Heizungsableser in Chemnitz unterwegs. Dieses Mal konnten die Gauner jedoch dingfest gemacht werden.

Die Polizei prüft nun, ob die beiden Langfinger auch mit den Vorgängen in den vergangenen Wochen in Zusammenhang stehen.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die jeweils 31- und 51-jährigen Tschechen zuvor bereits bei drei weiteren Haushalten versucht hatten, sich mit ihrer Betrugsmasche Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen. Zum Glück auch in diesen Fällen ohne Erfolg.

Am gestrigen Montagnachmittag meldete ein 80-jähriger Mann aus dem Yorckgebiet, dass zwei falsche Heizungsableser bei ihm vor der Tür standen. Er gewährte ihnen jedoch keinen Eintritt und verständigte unverzüglich die Polizei.

In einem unbeobachteten Moment schaffte es der Unbekannte, unbemerkt ein Portemonnaie zu klauen. Der Stehlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Der 31-Jährige hatte jedoch offensichtlich noch nicht genug. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam es gegen 21.30 Uhr in der Scharnhorststraße zu einer weiteren Betrugsmasche. Jedoch gab sich der Täter in diesem Fall als Postbote aus.

Bereits Ende Mai und Mitte Juni wurden Betrüger gemeldet, die sich in Rochlitz sowie in Chemnitz als Heizungsableser ausgaben und Beute machten.

So klingelten am 25. Mai zwei etwa 30-jährige Männer bei einer Frau. Einer von ihnen drängelte sich an ihr vorbei, betrat die Wohnung und kam nur wenige Minuten später zurück.

Als die beiden Männer verschwunden waren, bemerkte die Geschädigte, dass ihre Schranktüren geöffnet und eine vierstellige Summe Bargeld geklaut wurde.

Deutlich härter traf es ein Opfer aus Chemnitz. Ein etwa 30-jähriger Mann verschaffte sich ebenfalls als angeblicher Heizungsableser Zutritt zu seiner Wohnung in der Bersarinstraße und klaute nicht nur Bargeld und Schmuck, sondern auch den Autoschlüssel des VW Golf Sportsvan.

Wie die Polizei mitteilte, konnte zumindest der Golf in der Nähe des ursprünglichen Abstellorts gefunden werden. Offenbar wurde er dort einen Tag später durch den Täter dort verkehrsbehindernd in einer Einfahrt in der Bersarinstraße abgestellt.