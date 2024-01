15.01.2024 14:06 Chemnitz: Rathaus und Kirche mit Graffiti beschmiert

Am Markt in Chemnitz haben Unbekannte am Sonntag die Fassade des Alten Rathauses und der angrenzenden Jakobikirche mit pinker und roter Farbe besprüht.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Rathaus und Kirche im Chemnitzer Zentrum beschmiert! Am Alten Rathaus und auch an der Jakobikirche brachten Unbekannte Graffiti-Tags an. © Bildmontage: Sebastian Gogol Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte am gestrigen Sonntag die Fassade des Alten Rathauses am Durchgang gegenüber des Marktbrunnens und der angrenzenden Jakobikirche besprüht. Auf einer Fläche von etwa einem Meter mal zwei Meter schmierten die Täter unleserliche Schriftzüge und Symbole in pink und rot. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Chemnitz Crime Tresor angesägt, Tür rausgerissen: Einbrecher verwüsten Gasthaus in Chemnitz Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigungen. Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit den Taten im Bereich des Marktes beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371/387102 zu wenden.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Gogol