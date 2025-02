06.02.2025 13:43 763 Chemnitz: Reizgas-Attacke in Bus? 17-Jährige verletzt

Am Donnerstag hatten Fahrgäste in einem Bus der Linie 21 in Chemnitz plötzlich einen unangenehmen Geruch wahrgenommen und Hustenreiz bekommen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die Polizei kam am Donnerstagmorgen in der Frankenberger Straße in Chemnitz wegen offenbar im Bus versprühten Reizgases zum Einsatz. Wurde in einem Bus Reizgas versprüht? (Symbolbild) © 123rf/diy13 Gegen 8.20 Uhr hatten Fahrgäste in einem Bus der Linie 21, der in Richtung Max-Saupe-Straße unterwegs war, plötzlich einen unangenehmen Geruch wahrgenommen und Hustenreiz bekommen. An der Haltestelle Margaretenstraße stiegen die Fahrgäste aus. Eine 17-Jährige meldete sich bei der Polizei. Sie hatte gereizte Augen und Atemwege und musste vor Ort vom Rettungsdienst behandelt werden. Chemnitz Crime Autos in Chemnitz beschädigt: Rücklichter eingeschlagen, Dellen in Kofferraumklappe Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. "Dabei werden auch etwaige Videoaufzeichnungen aus dem Bus noch ausgewertet", teilte die Polizei weiter mit. Die Polizei sucht weitere Zeugen, insbesondere Fahrgäste, die sich auch in dem Bus befanden. Hinweise werden im Polizeirevier Chemnitz-Nordost unter der Telefonnummer 0371 387-102 entgegengenommen.

