27.05.2025 08:48 4.119 Chemnitz: Reizgas-Attacken in Straßenbahnen

In Chemnitz kam es am Montagabend gleich zu zwei Reizgas-Attacken in Straßenbahnen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - In Chemnitz ereigneten sich am Montagabend gleich zwei Reizgas-Attacken in Straßenbahnen. Alles in Kürze Zwei Reizgas-Attacken in Chemnitzer Straßenbahnen.

Erster Angriff an der Carolastraße gegen 19:40 Uhr.

Zweite Attacke in der Annaberger Straße gegen 22 Uhr.

Mehrere Personen durch die Angriffe verletzt.

Tatverdächtige flüchteten nach den Angriffen. Mehr anzeigen An der Haltestelle "Scheffelstraße" kamen Polizei und Rettungsdienst am Montagabend zum Einsatz. © Haertelpress Gegen 19.40 Uhr kam es zum ersten Angriff an der Ecke Carolastraße/Straße der Nationen. Hier wurde ein Mann in der Linie 4 mit Reizgas angegriffen, wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte. Kurz nach 22 Uhr geschah dann in der Annaberger Straße/Scheffelstraße die zweite Attacke. Chemnitz Crime Kein Prozess nach "Schalom"-Angriff? Generalstaatsanwalt kämpft gegen Einstellung Diesmal war laut Polizei eine Frau in der Straßenbahnlinie 5 betroffen. Auch hier wurde offenbar Reizgas versprüht. Die Fälle wurden von der Chemnitzer Verkehrs-AG gemeldet. Nach ersten Informationen vom Ort des Geschehens wurden durch die Angriffe mehrere Personen verletzt. "In beiden Fällen flüchteten die Tatverdächtigen", so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den Vorfällen laufen.

Titelfoto: Haertelpress