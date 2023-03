Chemnitz: Rentner von zwei jungen Männern bedroht? Polizei sucht Zeugen

Chemnitz - Am Donnerstagabend wurde ein Rentner in Chemnitz von zwei jungen Männern bedroht, die ihn offenbar ausrauben wollten! Die Polizei sucht Zeugen.

So wurden die möglichen Täter beschrieben

So wurde der Rentner von den Zeugen beschrieben:

Das Ganze spielte sich gegen 19 Uhr auf dem Parkplatz des Alt-Chemnitz-Centers (ACC) in der Annaberger Straße ab. Wie Zeugen der Polizei berichteten, wurde der Senior wohl von zwei jungen Männern bedroht.

Im Park der Opfer des Faschismus kam es innerhalb kürzester Zeit zu zwei Raub-Attacken. © Kristin Schmidt

Immer wieder kommt es in Chemnitz zu Raub-Straftaten. Erst vor wenigen Tagen wurde ein Jugendlicher (14) an einer Bushaltestelle von drei unbekannten Jugendlichen bedroht. Dabei wurde der 14-Jährige auch geschlagen und verletzt.

Ein älteres Ehepaar bemerkte die Attacke gegen den Teenager und drohte den Tätern mit der Polizei. Diese verschwanden daraufhin - ohne Beute.

Mitte Februar wurde in Chemnitz ein Mann (23) und ein Jugendlicher (15) ausgeraubt. Die Raub-Attacken geschahen im Park der Opfer des Faschismus und in der Zschopauer Straße. Zwischen den beiden Raub-Straftaten und dem versuchten Raub an der Bushaltestelle könnte es laut Polizei einen Zusammenhang geben.

Anfang Februar wurde außerdem ein Mann (21) im Park der Opfer des Faschismus von zwei maskierten Männern ausgeraubt.