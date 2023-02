Geschlagen und ausgeraubt: Erneut diebische Überfälle in Chemnitz

Chemnitz - Zwei junge Männer wurden am Wochenende in Chemnitz von zwei Unbekannten überfallen.

Im Park der Opfer des Faschismus wurde bereits die zweite Person in einer Woche attackiert. © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Wochenende zwei Raubdelikte von Samstagabend bzw. Nacht in Chemnitz angezeigt.



Zuerst berichtete ein 15-Jähriger, dass er gegen 20.20 Uhr in der Zschopauer Straße aus dem Linienbus stieg und von einem Unbekannten verfolgt wurde.

Als er sich umdrehte, wurde ihm umgehend mit einem Gegenstand auf den Oberschenkel geschlagen.

"Danach forderte der Täter den Geschädigten auf, mit ihm ein Stück weit in die Turnstraße zu kommen. In der Seitenstraße befand sich ein zweiter Täter, der anscheinend das Handeln seines Komplizen absicherte", teilte die Polizei weiter mit.

Der 15-Jährige sollte seine Wertsachen herausgaben. Er übergab ihnen sein Bargeld, und die Täter entfernten sich zu Fuß über die Turnstraße. Der Jugendliche blieb leicht verletzt zurück.