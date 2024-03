Chemnitz: Taxifahrer bei Angriff schwer verletzt

Chemnitz - In der Nacht zu Samstag haben zwei Männer einen Taxifahrer in Chemnitz angegriffen und so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

In Chemnitz wurde ein Taxifahrer (36) bei einem Angriff verletzt. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, passierte der Angriff kurz nach Mitternacht. Zwei Männer (21, 30) ließen sich mit einem Taxi zur Wohnung eines der beiden Verdächtigen in der Holbeinstraße fahren. Am Ziel angekommen, gerieten die beiden Deutschen in Streit, wer die Taxifahrt bezahlen soll.

Während der 21-Jährige in seinen Sachen nach Geld suchte, stieg der ältere Mann aus, öffnete die Fahrertür und ging auf den Taxifahrer (36) los. Er versuchte, den 36-Jährigen ins Gesicht zu schlagen, was dieser aber durch rechtzeitiges Wegducken verhindern konnte.

"Daraufhin stieg der Geschädigte aus, um die zwei Männer zur Rede zu stellen. Diese schlugen unvermittelt auf den 36-Jährigen ein", berichtet ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.

Der Taxifahrer konnte sich schließlich aus dem Würgegriff befreien, dazu musste er allerdings seine Oberbekleidung ausziehen.