Chemnitz: Taxifahrer in Falle gelockt und ausgeraubt!

Chemnitz - Was für ein Schock für einen Taxifahrer (20) aus Chemnitz : Der junge Mann wurde am heutigen Donnerstagmorgen von zwei Unbekannten ausgeraubt. Nun ermittelt die Polizei .

Ein Taxifahrer (20) wurde am heutigen Dienstag in Chemnitz von zwei Männern ausgeraubt. (Symbolbild) © Kristin Schmidt

Gegen 4.20 Uhr winkte ein bislang unbekannter Mann den 20-jährigen Taxifahrer am Kreisverkehr am Südbahnhof heran. Der Fahrgast stieg in den Wagen und wurde zur Rochlitzer Straße gefahren.

Als das Taxi das Ziel erreichte, bezahlte der Fahrgast zunächst 15 Euro. Danach stiegen beide aus - der Taxifahrer öffnete den Kofferraum, um den Rucksack herauszugeben.



Dabei geschah es: Der Fahrgast schubste den Taxifahrer in den Kofferraum. "Zur gleichen Zeit kam ein weiterer unbekannter Mann aus einem angrenzenden Gebüsch gerannt, welcher offenbar ein Komplize des Angreifers war und soll die Geldbörse des Geschädigten aus der Fahrertür entwendet haben", so eine Polizeisprecherin.

Anschließend flüchtete das Räuber-Duo. Der Taxifahrer alarmierte umgehend die Polizei.

Nachdem die Beamten am Tatort eingetroffen waren, begaben sie sich auf Spurensuche: Etwa 200 Meter vom Taxi entfernt fanden sie das Portemonnaie. Daraus fehlten mehrere hundert Euro.

Die Täter waren währenddessen schon über alle Berge. Glücklicherweise wurde der Taxifahrer nicht verletzt.