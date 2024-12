Chemnitz: Brutaler Teenie-Schläger (16) nach Attacke auf Chefarzt angeklagt

Prof. Michael Fröhner (55, Foto) wurde bei einem Überfall im Chemnitzer Zentrum schwer verletzt und danach notoperiert. Der mutmaßliche Täter (16) kommt nun vor Gericht. © Klinikum Chemnitz

Der Arzt und der Teenager sollen am 22. Februar in der Hartmannstraße aufeinandergetroffen sein. Auf Michael Fröhner habe der Teenager derart eingeprügelt und getreten, dass er in seiner eigenen Klinik notoperiert werden musste - der Fall machte damals Schlagzeilen.

Laut Staatsanwalt Rolf Bach (49) hatte der Jugendliche damals Geld von dem Mediziner erbeutet. Weil der Arzt sich dagegen wehrte, soll der in Chemnitz lebende Syrer gewalttätig geworden sein. Der Tatvorwurf: räuberische Erpressung.

Doch das war nicht alles, der Staatsanwalt ermittelte wegen sieben weiterer Taten. Bereits am 10. Januar soll der 16-Jährige in Chemnitz Menschen bedroht haben. Außerdem soll er einen Fahrkartenprüfer mit einer Getränkedose geschlagen haben.

Anfangs war bei den Ermittlungen von einem 13-jährigen Täter die Rede: Laut Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart (61) stuften mehrere Gutachten den Tatverdächtigen jedoch als Jugendlichen ein. Offenbar hatte der Angeklagte zunächst falsche Angaben gemacht.