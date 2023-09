Chemnitzer Grundschule in Angst vor Triebtätern: Immer wieder stellen Männer den Kinder nach

Der Schulweg an der Charles-Darwin-Grundschule in Markersdorf wurde im September Schauplatz von mehreren verdächtigen Handlungen gegenüber Kindern. © Kristin Schmidt

Der Weg an der Charles-Darwin-Grundschule wurde diesen Monat mehrmals Ziel von Verdächtigen. Eltern sind in Sorge, die Polizei ist informiert.

Nadine Berge (47) hat Angst, weil ihre neunjährige Tochter an die Charles-Darwin-Grundschule geht. "Als das dritte Schreiben vom Hort ankam, habe ich Panik bekommen", sagt sie.

Ein Mann wurde am 5. September zwischen Turnhalle und Parkhaus beobachtet, wie er sich im Genitalbereich rieb. In weiteren Infoschreiben informierte die Hortleitung, dass am 21. September Kinder auf dem Weg von einem Mann angesprochen wurden, der Gummibärchen verteilte. Am 27. September soll ein Kind auf dem Schulweg nach Hause angesprochen und erfolglos angelockt worden sein.

Direktorin Ulrike Friedrich erklärt: "Der Schulweg liegt in Verantwortung der Eltern bzw. auch Schulträger, wenn es unter anderem um die Schülerbeförderung geht." Schüler wurden im Umgang mit Fremden aufgeklärt. Franziska Jahn (40) vom Stadtelternrat rät, neben der Bürgerpolizei auch den Stadtordnungsdienst einzuschalten.