Zoff in Chemnitzer City: Aggro-Mann von Polizei in Handschellen gelegt!

Chemnitz - Heftige Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt am heutigen Sonntagnachmittag! Die Polizei musste zwei Streithähne voneinander trennen. Weil ein Mann offenbar sehr aggressiv auftrat, musste er von den Beamten fixiert werden.

Ärger am Chemnitzer Nischel: Ein Aggro-Mann musste von der Polizei unter Kontrolle gebracht werden. © Chempic

Gegen 17 Uhr begann der heftige Zoff an der Brückenstraße - gleich in der Nähe des Karl-Marx-Monumentes. Laut Polizei gerieten zwei Personen in Streit. Die Beamten rückten an und trennten die beiden Streithähne voneinander.

Einer der Männer trat so aggressiv auf, dass er von der Polizei am Boden fixiert werden musste. Mit Handschellen gefesselt wurde er zu einem Polizeiwagen geführt.

Wie TAG24 von der Polizei erfuhr, gab es allerdings keine vorläufige Verhaftung. Die beiden Streithähne hatten offenbar auch überhaupt kein Interesse an gegenseitigen Anzeigen.