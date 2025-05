Chemnitzer Superblitzer an Bundesstraße besprüht

Alles in Kürze

Unbekannte haben die Schutzscheibe des Blitzers an der B174 mit weißer Farbe besprüht.

Der grüne Blitzer-Anhänger steht seit Mittwoch an der Bundesstraße stadtauswärts an der "Leuchtebrücke". Vorher kontrollierte er die Geschwindigkeit auf der Neefestraße in Chemnitz.

