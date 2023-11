Diebe in Chemnitz unterwegs: Einbrüche in Keller und Auto

Chemnitz - Auf dem Sonnenberg in Chemnitz sind Unbekannte in mehrere Kellerabteile eingebrochen. Auf dem Kaßberg war ein auf dem Parkplatz der Ermafa Passage geparktes Auto Ziel von Dieben.

Auf dem Sonnenberg wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Zietenstraße (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

In der Zeit von Mittwoch bis Freitag gelangten unbekannte Täter auf noch unklare Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Zietenstraße.

Dort brachen sie insgesamt sechs Kellerabteile auf und nahmen Werkzeuge und auch ein Mountainbike mit.

Der Stehlschaden wird hier auf 700 Euro geschätzt, der Sachschaden blieb hier gering.

In der Nacht zum Samstag schlugen Unbekannte auf dem Kaßberg eine Seitenscheibe eines Daimler-Chrysler ein. Das Auto stand auf dem Parkplatz der Ermafa Passage.

"Es wurde ein auf dem Fahrersitz abgestellter Beutel mit diversen Gegenständen entwendet. Es entstand Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Der Stehlschaden wurde mit 100 Euro angegeben", heißt es von der Polizei.