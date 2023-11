Nach Serie von Autoeinbrüchen in Chemnitz: Kopfhörer führen Polizei zu Tatverdächtigem

Chemnitz - Nach zahlreichen Autoeinbrüchen konnte die Polizei in Chemnitz nun einen Tatverdächtigen fassen.

Nach einer Serie von Autoeinbrüchen hat die Polizei in Chemnitz nun einen Tatverdächtigen gefasst. (Symbolbild) © 123RF/urbanphotographer

Nachdem erst am vergangenen Freitag mehrere Autos aufgebrochen wurden, sind der Polizei am gestrigen Sonntag weitere gemeldet und zur Anzeige gebracht worden.

In einigen Fällen wurde aus den Fahrzeugen nichts gestohlen, in anderen wurden die Einbrecher allerdings fündig.

In der Zeit von Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde die Seitenscheibe eines Citroën in der Hans-Ziegler-Straße eingeschlagen. Aus dem Wagen wurde ein Rucksack geklaut, in dem sich unter anderem Handyzubehör befand.

Am Sonntag schnappten sich Einbrecher zwischen 11 und 14.30 Uhr einen Rucksack aus einem Peugeot, der in der Hohen Straße stand. Auch hier hatten sie eine Scheibe eingeschlagen. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Laptop.