Diebe in Chemnitzer Plattenbauten: E-Bikes aus Kellern geklaut
Chemnitz - In Chemnitz sind am Wochenende mehrere E-Bikes aus Kellern verschwunden.
Die unbekannten Diebe waren in den Ortsteilen Kappel und Morgenleite unterwegs.
Laut Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in einen Fahrradkeller eines Wohnblocks in der Albert-Köhler-Straße.
Dort entwendeten sie aus dem Fahrradraum vier E-Bikes (2x schwarz, 2x braun) der Marke Diamant im Wert von circa 10.000 Euro.
Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.
Auch in einem Wohnblock in der Irkutsker Straße waren offenbar Fahrraddiebe unterwegs. "Nachdem die Täter das Haus betreten und den Fahrradraum im Keller aufgehebelt hatten, entwendeten sie daraus ein grau-blaues E-Mountainbike (Cube) im Wert von knapp 4700 Euro", so die Polizei.
Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und prüft mögliche Zusammenhänge.
Titelfoto: 123RF/rainerfuhrmann