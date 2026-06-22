Diebe in Chemnitzer Plattenbauten: E-Bikes aus Kellern geklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind am Wochenende mehrere E-Bikes aus Kellern verschwunden.

In Chemnitz wurden in den vergangenen Tagen teure Fahrräder geklaut. (Symbolfoto) © 123RF/rainerfuhrmann

Die unbekannten Diebe waren in den Ortsteilen Kappel und Morgenleite unterwegs.

Laut Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in einen Fahrradkeller eines Wohnblocks in der Albert-Köhler-Straße.

Dort entwendeten sie aus dem Fahrradraum vier E-Bikes (2x schwarz, 2x braun) der Marke Diamant im Wert von circa 10.000 Euro.

Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.