Während Kita-Fest in Chemnitz: Erzieherinnen beklaut

Chemnitz - Während eines Kindergartenfestes sind am Freitag in Chemnitz mehrere Erzieherinnen beklaut worden.

Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen ausfindig machen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Kurz nach 17 Uhr kam es im Ortsteil Altchemnitz zu dem Vorfall.

"Ein anfangs unbekannter Tatverdächtiger begab sich in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte in der Erfenschlager Straße", so die Polizei am Samstag.

Aufgrund des Festes war die Kita offen. Das nutzte der Tatverdächtige und durchsuchte dort mehrere Taschen verschiedener Erzieherinnen. Er klaute insgesamt 700 Euro Bargeld.