Drogen-Labor in Wohnung! Polizei nimmt Chemnitzer fest

Chemnitz - Erwischt! Die Polizei nahm in der Nacht auf Dienstag einen mutmaßlichen Drogendealer (40) in Chemnitz fest. In seiner Wohnung fanden die Beamten ein Drogen-Labor, dazu Waffen und gestohlene Fahrräder. Der Mann sitzt mittlerweile in U-Haft.

Die Polizei entdeckte einen polizeibekannten Mann (40) in der Wenzel-Verner-Straße. In seiner Wohnung fanden die Beamten zahlreiche Drogen. © Haertelpress

Gegen 2.25 Uhr entdeckte eine Streife den 40 Jahre alten Polizeibekannten in der Wenzel-Verner-Straße - gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl vor.

Als er die Beamten bemerkte, rannte der Mann in ein nahe gelegenes Mehrfamilienhaus und flüchtete in seine Wohnung - die Polizei hinterher. Als die Einsatzkräfte an der Tür klingelten, machte ihnen eine Frau (40) auf.

"Just in diesem Moment versuchte der Gesuchte vom Balkon der Erdgeschosswohnung zu springen", so ein Polizeisprecher. Die Beamten konnten den Deutschen jedoch schnappen und vorläufig festnehmen.

Während der Festnahme war die 40-jährige Frau aus dem Haus geflüchtet. Schnell wurde klar, warum: In der Wohnung entdeckten die Polizisten Drogen und gestohlene Gegenstände.