14.02.2024 14:39 Drogenfund in Chemnitz: Polizei entdeckt Crystal und Ecstasy auf Dachboden

Auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Clausstraße in Chemnitz fanden Polizisten am Dienstag Drogen.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Drogenfund auf Dachboden in Mehrfamilienhaus in Chemnitz! Polizisten fanden auf einem Dachboden in Chemnitz Drogen. (Symbolbild) © 123rf/lukassek Am gestrigen Dienstagvormittag bekam die Polizei einen Hinweis, dass im Ortsteil Gablenz eine Person auf einem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Clausstraße hausen solle. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, hörten sie Musik auf einer Kammer. Ein Mann (29) hatte sich offenbar schon länger auf dem Dachboden aufgehalten. Beamte fanden eine Schreckschusswaffe sowie eine Tüte mit insgesamt circa 37 Gramm Crystal und 50 Ecstasy-Tabletten. Chemnitz Crime Wegen Zigarette! Senior in Chemnitz mit Messer bedroht Der Mann bekam eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. "Durch die Einsatzkräfte erfolgte eine vorläufige Festnahme des pakistanischen Staatsangehörigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Festgenommene am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen", so die Polizei weiter. Der 29-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Titelfoto: 123rf/lukassek